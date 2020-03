Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Kultmags: AMIGA-Programmier-Handbuch online verfügbar Published 04.03.2020 - 15:15 by AndreasM



Soeben wurden drei weitere Bücher eingefügt:



- AMIGA-Programmier-Handbuch: Für Amiga 500, 1000 und 2000

- Die Programmierung des Macintosh

- DOS 5.0 - Das Kompendium



Vielen Dank an die Autoren Markus Breuer, Hans C. Nieder, Frank Kremser und Jörg Koch welche mir die Erlaubnis gaben, dass diese Bücher hier eingestellt werden dürfen.



Natürlich sind auch wieder alle dazugehörigen Disketten per Kryoflux ausgelesen worden und hier ebenfalls vorhanden.



Viel Spaß damit,

LG Klaus



http://www.kultmags.com Klaus Sommer schreibt:Soeben wurden drei weitere Bücher eingefügt:- AMIGA-Programmier-Handbuch: Für Amiga 500, 1000 und 2000- Die Programmierung des Macintosh- DOS 5.0 - Das KompendiumVielen Dank an die Autoren Markus Breuer, Hans C. Nieder, Frank Kremser und Jörg Koch welche mir die Erlaubnis gaben, dass diese Bücher hier eingestellt werden dürfen.Natürlich sind auch wieder alle dazugehörigen Disketten per Kryoflux ausgelesen worden und hier ebenfalls vorhanden.Viel Spaß damit,LG Klaus

Back to previous page