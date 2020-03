Amiga Future Nachrichten Portal

Ignition 1.00 veröffentlicht Published 02.03.2020 - 20:40 by HelmutH



http://ignition-amiga.sourceforge.net/index.html



Es ist geschafft !!! Achim Pankalla hat ignition V1.00 veröffentlicht!

Unter anderem wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:



- Neues Aussehen und neue Bedienung.

- Verfeinerung und Erweiterungen der ARexx-Schnittstelle.

- Extra Version mit ersten Anpassungen für Reaction von Javier.

- Ergänzungen zu den DB-Befehlen.

- Verbesserungen an den Dialogen für Übersetzer.

- Überarbeitete Kontexthilfe-Handbücher.

- Viele Fehler im Einstellungsmenü, den Funktionen, der gtdrag-Bibliothek und mehr behoben.



