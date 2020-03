Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS: Chrysalis Pack 3.13 veröffentlicht Published 01.03.2020 - 12:25 by AndreasM



Das Chrysalis-Paket ermöglicht die einfachste und schnellste Erstellung eines vorkonfigurierten Systems mit einer Auswahl an Software, Spielen und Emulatoren für das alternative MorphOS-Betriebssystem.



https://www.morphos-storage.net/upload/chrysalis.iso



Es gibt einige Elemente des Pakets:



DESKTOPUMGEBUNG



CRABUM

ExciterPlayer

MagicBeacon

ScreenbarsSkins



AUDIO



AmiNetRadio

CodeAudio

Aufreißer

SoundBankster

SongPlayer



KOMMUNIKATION



AmIRC

Iris

TwittAmiga



GRAFIK



Grafx2

RNOEffects

VidentiumPicta

Vintage Zuschauer



OFFICE



GhostScript

MUIBase



VERSCHIEDENES



Grunzen

Hollywood-Spieler

Hollywood-Plugins



DUSCHEN



RNOComics

RNOPDF



VIDEO



MPlayer

VAMP



SPIELE



Ace of Hearts Demo

AskMeUp XXL Demo

BattleSquadron Demo

BirdieShoot

BoXiKoN

Chrom

Inseln MiniGolf

OpenBOR

ScummVM

WHDLOpener



EMULATION



AS

E-VAE

FPSE

GenesisPlus

MAME

rhLaunch

SMSPlus

VICE



Änderungsliste:



AmiSpeedTest 0.6

AmiSSL 4.4

FontTester 1..05

GrimoriumPDF 2.10

Hatari 2.2.1

Iris beta71

Leu 0,08

MorphOS 3.13 ixemul Hotfix

RNOComics_1.5

RNOEffects_1.3

RNOTags_1.1

RNOWidgets_1.4

ScoutNG_1.5

Screenshot-Bildschirmleiste 1.1

ScummVM_2.1.1

SDL2

TopTasks_1.3

Unrar_5.80

VidentiumPicta_2.20

WebRadio_1.11

Wings Demo



Dieses Paket ist nicht offiziell, es muss unmittelbar nach einer Neuinstallation von MorphOS 3.11 installiert werden.



Um es zu installieren, mountet einfach die ISO-Datei und klicket auf das Symbol "Chrysalis Pack installieren".

Um das Paket zu verbessern, zögert nicht eine Software, Übersetzung oder Idee vorzuschlagen ...

an: papiosaur2 @ hotmail.fr



Vielen Dank !



Papiosaur



