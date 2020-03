Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 01.03.2020 - 12:22 by AndreasM



Jim Power #1: Tanzende Plattformen und tödliche Dornen (RetroPlay/Amiga)



Ein neuer Shooter - nachdem wir die Turrican-Reihe meisterlich absolviert haben, wird es nun Zeit für einen weiteren Hit aus der Reihe Run'n'Gun. Mit Jim Power holen wir uns einen muskelbepackten Actionhelden auf den Bildschirm, der nichts anderes zu tun hat, als die Tochter des Chefs zu retten. Butterweiches 3-Ebenen-Parallax-Scrolling und prächtige 200 Farben gepaart mit der fetzigen Musik von Chris Hülsbeck versprechen ein tolles Gaming-Erlebnis. Aber... ganz so seicht ist die Action nicht. Der Trainer ist schon im Spiel integriert. Wir haben zwei Minuten. Immer.



http://www.youtube.com/watch?v=I_XC5QZirS4





Jim Power #2: Mit dem Jetpack auf Gegner-Jagd (RetroPlay/Amiga)



Das Positive ist: nach dem Sterben hat man für 5 Sekunden einen Schild. Deswegen sterben wir nur 1.000 Mal und nicht 10.000 Mal. Beginnen wir mit Jet-Pack-Action und Endgegner. Wenn man beliebig viele Leben hat, ist das Spiel schaffbar. Dennis zockt sich durch die Lücken und lässt unliebsame Pilze außen vor, die E-Gitarren treiben uns zum Levelende, Waffen werden gemodded und riesige Raumschiffe wollen uns den Garaus machen. Flüssigkeitskonsum wird umgehend bestraft. Trotzdem schaffen wir es, uns auf Diskette 2 vorzukämpfen. Popcorn-Kino!



http://www.youtube.com/watch?v=-9OybYEyc-8





Historyline #158: Überraschende Wende auf dem Schlachtfeld (RetroPlay Live/Amiga)



Wir haben's fast. Die Musik klingt zwar eingangs noch nicht so heiter und gemütlich, aber wir kriegen langsam die Kurve. Während die Schlacht-Animationen den Stand der Dinge abbilden, werfen wir nochmal kurz einen Blick auf ein weiteres WW1-Strategiespiel mit Diplom-Voraussetzung. Strategie vor Ort: Mehr klemmen & mehr putzen. In 'ner halben Stunde haben wir die Mission geknackt. Jede Wette. Noch 'ne Runde singen zwischendurch?



http://www.youtube.com/watch?v=2N2bRr5yzN8





C64-Hardware, Amiga-Spiele, Fan-Post und ein USB-Stick (Retro ausgepackt #40)



Wir haben Post, handgeschriebene Post! Dazu einen USB-Stick im A500-Design und eine Wunderkiste mit C64-Hardware und Amiga-Spielen - Zeit zum auspacken!



