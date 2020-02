Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Cloanto lizenziert Commodore 65 ROM für Mega 65 Published 27.02.2020 - 17:19 by AndreasM



Dieser Schritt könnte darauf hindeuten, dass der Cloanto, der derzeit in einen Rechtsstreit mit anderen Parteien verwickelt ist, die das Eigentum an den Amiga-Marken in Frage stellen, nach Abschluss des laufenden Gerichtsverfahrens für ähnliche Geschäfte in Bezug auf das geistige Eigentum von Amiga offen sein wird.



https://www.facebook.com/MEGA65RetroCom ... =3&theater

https://mega65.org



Quelle: In einer überraschenden Ankündigung am Freitag, dem 21. Februar, gaben Cloanto und das Mega65-Projekt bekannt, dass die beiden Parteien eine Einigung über die Lizenzierung des offiziellen Commodore 65 ROM-Codes für den kommenden Mega 65 8-Bit-Computer, der den Commodore 65 mithilfe von FPGA-Hardware mit einer Reihe von Verbesserungen wie Ethernet- und HDMI-Konnektivität vollständig klont, erzielten. Ein Mega 65-Sprecher erklärte, dass Vorbestellungen für den mit Spannung erwarteten kleinen Bruder des Amiga 1000 nur noch wenige Wochen entfernt sind.Dieser Schritt könnte darauf hindeuten, dass der Cloanto, der derzeit in einen Rechtsstreit mit anderen Parteien verwickelt ist, die das Eigentum an den Amiga-Marken in Frage stellen, nach Abschluss des laufenden Gerichtsverfahrens für ähnliche Geschäfte in Bezug auf das geistige Eigentum von Amiga offen sein wird.Quelle: https://amigaworld.net

Back to previous page