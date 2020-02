Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AMIner - Ein Arcade-Mining-Spiel für den Amiga erhält einen neuen Build Published 27.02.2020 - 17:15 by AndreasM



Eine weitere Ankündigung von Saberman ist gerade eingetroffen, der uns gerade mitteilt, dass ein früheres Amiga-Spiel namens 'AMIner', das im März letzten Jahres veröffentlicht wurde, auf V 20_2_16 aktualisiert wurde und eine Reihe von Verbesserungen enthält, die es zu einem würdigen Spiel machen.

Wer noch nie von diesem Spiel gehört hat: AMiner ist ein Arcade-Titel, der nicht nur auf einem Motherload-Flash-Spiel basiert, sondern auch eine Inspiration für Mr. Driller Drill Spirits darstellt, der ursprünglich auf dem Nintendo DS veröffentlicht wurde.



Wie bereits erwähnt, wurde AMIner erstmals während des RetroKomp Gamedev Compo als Work in Progress eingereicht und erreichte den 2. Platz. Diese Version ist jedoch weitaus vollständiger, da nicht nur von KaiN, Softiron und mccnex entwickelt, sondern alle Grafiken in schönen 32 Farben vorhanden sind, viele neue grafische Details und schließlich einen neuen Soundtrack von Witold Stanieczko enthält.

Amiga KS1.3, mit 1 MB Chip und ein bisschen Fast-Ram.



Bitte beachtet, dass das Spiel noch in Arbeit ist. Erwartet also weitere Verbesserungen auf der ganzen Linie!



<a href="



https://lastminutecreations.itch.io/aminer http://www.indieretronews.com schreibt:Eine weitere Ankündigung von Saberman ist gerade eingetroffen, der uns gerade mitteilt, dass ein früheres Amiga-Spiel namens 'AMIner', das im März letzten Jahres veröffentlicht wurde, auf V 20_2_16 aktualisiert wurde und eine Reihe von Verbesserungen enthält, die es zu einem würdigen Spiel machen.Wer noch nie von diesem Spiel gehört hat: AMiner ist ein Arcade-Titel, der nicht nur auf einem Motherload-Flash-Spiel basiert, sondern auch eine Inspiration für Mr. Driller Drill Spirits darstellt, der ursprünglich auf dem Nintendo DS veröffentlicht wurde.Wie bereits erwähnt, wurde AMIner erstmals während des RetroKomp Gamedev Compo als Work in Progress eingereicht und erreichte den 2. Platz. Diese Version ist jedoch weitaus vollständiger, da nicht nur von KaiN, Softiron und mccnex entwickelt, sondern alle Grafiken in schönen 32 Farben vorhanden sind, viele neue grafische Details und schließlich einen neuen Soundtrack von Witold Stanieczko enthält.Amiga KS1.3, mit 1 MB Chip und ein bisschen Fast-Ram.Bitte beachtet, dass das Spiel noch in Arbeit ist. Erwartet also weitere Verbesserungen auf der ganzen Linie! https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 12A9B2CBA4 "> Download A>

Back to previous page