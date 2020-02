Amiga Future Nachrichten Portal

Legacy - PDA Dungeon Crawler wird von Inked Pixel Software für Amiga veröffentlicht
27.02.2020



Erst letzte Woche haben wir in den Indie Retro News angekündigt, dass eine Demo eines Dungeon Crawlers namens "Legacy" zur Verfügung gestellt werden wird. Ein Spiel, das Mitte der 2000er Jahre von Redshift auf dem PDA erschien und eine riesige Welt, Dungeons, Städte, NPCs und so ziemlich alles bietet, was man sich von einem Dungeon Crawler der alten Schule wünschen kann.

Nun, nachdem man den Leuten gesagt hat, dass es aufgrund von Rechteproblemen (?) niemals als Vollversion veröffentlicht werden würde, sieht es nun so aus, als ob Inked Pixel Software die Aufgabe übernommen hat und in diesem Jahr die Vollversion von 'Legacy' veröffentlichen wird!



Dungeon Master, Eye of the Beholder, Ishar und sogar diejenigen, die gerade auf dem Amiga veröffentlicht wurden, wie die großartige Black Dawn Rebirth, die über Double Sided Games veröffentlicht wurde. Dank eines großartigen Heads-Ups von Solo wissen wir jetzt, dass dieses großartige Legacy-Spiel auf dem Amiga veröffentlicht wird und mindestens 1200 + 4 MB Fast + HDD oder einen ECS Amiga + 020 CPU + 6 RAM + Kick 3.1 + HDD erfordert und sicher ein großartiges Spiel wird!



