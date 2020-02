Amiga Future Nachrichten Portal

Neues Spiel: Super Metal Hero AGA? Im 4.Quartal 2020 Published 27.02.2020 - 17:08 by AndreasM



Doublesidegames haben auf ihrer Webseite Super Metal Hero für AGA Amigas angekündigt.



Super Metal Hero ist ein Shooting-Action-Plattformer mit Side-Scrolling kombiniert mit Shoot?em-Up-Levels. Das Spieldesign und die Grafik stammen von TenShu mit Hilfe von Michael Gibs für Programmierung und Musik.



Das Spiel wird im vierten Quartal 2020 für den Commodore Amiga 1200 (mit einem 030-Beschleuniger und 4 MB Fast Ram) in Boxed Floppy- und Digitalformat erhältlich sein.



Die Bilder sehen schon mal sehr vielversprechend aus, und einen sehr kurzen Teaser gibts hier zu sehen:



https://www.youtube.com/watch?v=N0AmlXLxRQ8

