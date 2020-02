Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

DOOM Clone für 7Mhz ECS/OCS Amigas in Arbeit Published 27.02.2020 - 17:06 by AndreasM



Der User KK/Altair hat auf youtube ein Video veröffentlicht welches seinen DOOM Konverter für Classic Amigas der ersten Generation (OCS/ECS, 7Mhz, 1MB RAM) zeigt.



Das erstaunliche daran ist natürlich was aus unserer alten Freundin noch rausgeholt werden kann und wie flüssig DOOM auf dem 7 Mhz Amiga läuft.



Nun können wir nur hoffen das daraus auch ein komplett fertiges Spiel eines Tages für unsere Freundin wird.



https://youtu.be/KeaNb5QzoU0 https://www.amiga68k.de schreibt:Der User KK/Altair hat auf youtube ein Video veröffentlicht welches seinen DOOM Konverter für Classic Amigas der ersten Generation (OCS/ECS, 7Mhz, 1MB RAM) zeigt.Das erstaunliche daran ist natürlich was aus unserer alten Freundin noch rausgeholt werden kann und wie flüssig DOOM auf dem 7 Mhz Amiga läuft.Nun können wir nur hoffen das daraus auch ein komplett fertiges Spiel eines Tages für unsere Freundin wird.

Back to previous page