Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Scene World: Podcast Episode # 84 - Recht zu reparieren in Südafrika mit Gunther Schmitz Published 27.02.2020 - 17:05 by AndreasM

Die Möglichkeit, eigene Sachen zu reparieren, ist ein wichtiges Thema auf der ganzen Welt, einschließlich Afrika.

Jörg und AJ sprechen mit Gunther Schmitz von Right to Repair South Africa darüber, wie sich dieses Thema auf seinen einzigartigen Waldhals bezieht und wie dies für mehr als nur uns Tech-Nerds wichtig ist. (Interview beginnt um 10:15 Uhr)



https://sceneworld.org/blog/2020/02/25/ ... r-schmitz/ Wer dachte, dass das Recht auf Reparatur auf Europa und Nordamerika beschränkt ist, irrt!Die Möglichkeit, eigene Sachen zu reparieren, ist ein wichtiges Thema auf der ganzen Welt, einschließlich Afrika.Jörg und AJ sprechen mit Gunther Schmitz von Right to Repair South Africa darüber, wie sich dieses Thema auf seinen einzigartigen Waldhals bezieht und wie dies für mehr als nur uns Tech-Nerds wichtig ist. (Interview beginnt um 10:15 Uhr)

Back to previous page