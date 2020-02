Amiga Future Nachrichten Portal

Trevors Blog: Angesteckt! Published 24.02.2020 - 19:18 by AndreasM



Da sich die ganze Welt Sorgen um die Coronovirus-Bedrohung oder auch COVID-19 macht, wie es jetzt offiziell heißt, bin ich von meiner Winterreise nach Europa zurückgekehrt und habe seitdem eine schwere Sommer- / Wintererkältung. Und bevor sich jemand Sorgen macht, ich hatte den Coronovirus-Test und habe bestanden. Nun, ich glaube, ich habe bestanden, das Ergebnis war positiv! Das war übrigens ein Witz, ein ziemlich schwacher, dem ich zustimme, aber in meinem gegenwärtigen Gesundheitszustand ist das alles, was ich auf die Reihe bekomme.

Meine Reise nach Europa war hektisch und abwechslungsreich und umfasste sowohl Amiga- als auch Nicht-Amiga-Geschäfte, verbunden mit einer großartigen Reise nach Athlone, um an Amiga Ireland 2020 teilzunehmen, der ersten großen Amiga-Show, die den 35. Geburtstag des Amiga feierte.



