RetroPlay: Neue Videos online Published 24.02.2020 - 14:34 by AndreasM



Wirre Frisuren und Südseepalmen (Die Outtakes #21)



Heute bei den Outtakes: Tanzende Puppen, eine grüne Schachtel und schöne Sandstrände



http://www.youtube.com/watch?v=heyrRCEONAw





Submarine Commander #2: Katz und Maus im Mittelmeer (RetroPlay Live/Atari)



Die Steuerung eines U-Boots kann sich durchaus als etwas träge erweisen, aber unser Duo steuert gekonnt an den Untiefen vorbei und geht auf Konfrontationskurs. Unglücklicherweise werden wir auf Sehrohrtiefe jetzt regelrecht eingedeckt mit Kanonenhagel und unser U-Boot muss beträchtlich einstecken. Notabtauchen, sofort! Und dann den Feind aus der Ferne eliminieren, bevor wir wieder auftauchen und mit den Wartungsarbeiten beginnen können.



http://www.youtube.com/watch?v=kchlpSdAGMM





Submarine Commander #3: Unter schwerem Beschuss (RetroPlay Live/Atari)



Jetzt haben wir Meister des Crash-Dive lange genug einfach so in der Gegend rumgerudert - Zeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen! Wir müssen die letzten Schiffsverbände noch einfangen und versenken. Wäre ja gelacht... Wie viel Schaden kann so ein U-Boot eigentlich einstecken, bevor es unwiederbringlich auf Grund geht? Und wie viele Torpedos haben wir noch geladen? Und... wo steckt der Feind überhaupt?!



http://www.youtube.com/watch?v=2Q2k1C0sNTo





Historyline #157: Defekte Amigas (RetroPlay Live/Amiga)



Wenn wir untergehen, dann mit wehenden Fahnen! Oder haben wir vielleicht doch noch 'ne Chance, das Blatt zu wenden? Nach einem kleinen Statistik-Ausflug und einer Analyse verlässt Dennis fluchtartig das sinkende Schi... äh... kein Schiff da. Hagen allein an der Front. Das kann ja heiter werden... Ein Glück, dass Dennis das nicht mit ansehen muss. Der bemüht sich derweil um die Kundenzufriedenheit.



http://www.youtube.com/watch?v=4254H_P4rzk





Eure Fragen zum TheC64 (Virtuelle Welten)



Ihr habt uns viele Fragen und Anmerkungen zum TheC64 geschickt und in diesem Video versuchen wir, so viel wie möglich zu beantworten.

Dabei reden wir über:

- Wie macht man ein Firmware-Update und was bringt es?

- Kann man Spielstände für Spiele vom USB-Stick speichern?

- Kann man Anwendungsprogramme wie eine Textverarbeitung nutzen?

- Gibt es eine Scanline-Emulation?

- Kann man PC-Gamepads anschließen?

- Wie kann man den verwendeten Emulator konfigurieren?

- Warum ist die Höhe des Gehäuses im Vergleich zum C64/VC20 je nach Modell unterschiedlich?

- Was passiert bei SYS64738?



