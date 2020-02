Amiga Future Nachrichten Portal

BITbyBIT: Willkommen in 2020 Published 23.02.2020 - 11:03 by AndreasM



Für diejenigen unter Euch, die die Präsentationen auf der AmiWest 2019 möglicherweise noch nicht gesehen haben, gibt es hier ein Update zu einigen meiner Aktivitäten im Jahr 2019 und im Jahr 2020:



Ende 2019 wurde ich gebeten, dem neu gebildeten ExecSG-Entwicklungsteam (AmigaOS4 Kernel) beizutreten.



Seitdem habe ich einen neuen Kernel-Code für das ExecSG-Team von Trevor Dickinson entwickelt. Die erste davon wurde auf der AmiWest 2019 öffentlich angekündigt.



Ein neuer DMA-Treiber (Direct Memory Access) für die Computer X5000 und A1222.



Ich habe noch mehr für das ExecSG-Team geleistet, aber da dies möglicherweise noch nicht öffentlich ist, werde ich zu diesem Zeitpunkt keine Einzelheiten erwähnen.



Es genügt zu sagen, dass ich bezahlte ExecSG-Entwicklungsarbeiten und andere Verträge durchführe, um die Entwicklung der AVD Suite weiter zu finanzieren.



Auf der Seite der AVD Suite wird die Arbeit hauptsächlich im Bereich der Aktualisierungen des SDK-Browsers und des AVD-Texteditors fortgesetzt. Viele andere Pläne sind ebenfalls in Arbeit, aber es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen.



Seien Sie versichert, die Entwicklung von AVD geht weiter und 2020 sollte ein gutes Jahr für Amigans sein!



Freundliche Grüße,



