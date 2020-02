Amiga Future Nachrichten Portal

Auf der HunoPPC-Website aktualisiertes Published 23.02.2020 - 11:59 by AndreasM



Ich danke allen Menschen, die mich trotz meiner mangelnden Aktivität in letzter Zeit unterstützt haben, und danke für die Geduld.



Aktualisierung der EGL_Wrap-Bibliothek:



Zunächst wird dringend empfohlen, die EGL_Wrap-Bibliothek in ihrer neuen Version zu aktualisieren, die viele Korrekturen und Verbesserungen für die Spiele mit sich bringt.

Alle meine alten Spiele (MiniGL) werden in die EGL_Wrap-Bibliothek verschoben.



Das Spiel GISH ist in der EGL_Wrap-Bibliothek zu sehen, dadurch läuft es in höheren Auflösungen arbeiten, ohne Einbußen in der Bildwiederholungsrate und die Grafikqualität.



Pacman-Arena-Spielaktualisierungen mit der neuesten Version der EGLSDL_Wrap-Bibliothek



Das PINGUS-Spiel wird auch in der EGL_Wrap-Bibliothek angezeigt.



Reborn to castle Wolfenstein mit der neuesten Version der EGL_Wrap-Bibliothek aktualisiert.



Das Spiel ZAZ ist auch in EGL_Wrap zu sehen.



Ein neues Spiel: Das SOULFU-Spiel erscheint dank der neuesten Version der EGL_Wrap-Bibliothek.



Ich wünsche euch allen eine tolle Zeit mit all diesen Spielen.



http://hunoppc.amiga-projects.net/



