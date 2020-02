Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS : ixemul.library - Hotfix für MorphOS 3.13 Published 23.02.2020 - 10:56 by AndreasM



Ladet das Archiv herunter, entpackt es und folgen den Anweisungen in der zugehörigen README-Datei, um die Installation abzuschließen.



https://www.morphos-team.net/downloads Diese Veröffentlichung von MorphOS 3.13 behebt einen langjährigen Fehler in ixemul.library: Aufgrund eines Versehens verwendet die Bibliothek standardmäßig einen falschen FPU-Rundungsmodus. Der Fehler kann sich auf verschiedene Arten manifestieren. Ein Beispiel ist die "dünne" Audioausgabe in verschiedenen Spielen. Nur Anwendungen, die ixemul.library verwenden, sind betroffen. Wir haben einen Hotfix veröffentlicht, der dieses Problem behebt.

