Lincs Amiga Group Treffen am 4. April Published 17.02.2020 - 16:18 by AndreasM



Bringt Euren A500, CDTV, C64 oder ein altes Kit mit, an dem Ihr gerade herumspielen. Mitglieder bringen normalerweise eine Auswahl verschiedener Systeme mit, einschließlich des einen oder anderen Raspberry Pi für ein bißchen Emulation.



Tee und Kaffee sind vorhanden, damit die Zungen nicht wedeln



Der Eintritt beträgt £ 4

Eröffnung um 12 Uhr

Website unter

