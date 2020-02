Amiga Future Nachrichten Portal

IBrowse 2.5.2 + AmiSSL 4.4 veröffentlicht Published 17.02.2020 - 16:29 by AndreasM

Dieses Update beinhaltet in erster Linie die aktuelle Version von AmiSSL 4.4 und IBrowse-Benutzern ermöglichen.

IBrowse 2.5 verwendete zwar automatisch die neue Versionen von AmiSSL v4, ohne dass etwas in IBrowse geändert werden musste. In diesem Fall war jedoch eine Neuerstellung erforderlich.



Dies ist ein kostenloses Update für registrierte Benutzer von IBrowse 2.5. Benutzer von IBrowse 2.4 und 1.x können über unseren Shop zu ermäßigten Preisen auf IBrowse 2.5.2 upgraden.



Wir hoffen, die meisten Probleme behoben zu haben, die seit der Veröffentlichung von IBrowse 2.5.1 gemeldet wurden:



* AmiSSL 4.4 ist jetzt für HTTPS-Verbindungen erforderlich. Dies bringt die neueste Version von OpenSSL 1.1.1d mit verbesserter TLSv1.3-Unterstützung, verbesserter Leistung auf 68k (insbesondere 68060) und stürzt nicht mehr auf 68020/030 ohne FPU ab (siehe vollständige Liste der Änderungen in AmiSSL 4.4) )

* OS4: AmiUpdate aktualisiert installierte Katalogdateien

* Versuche, den Festplatten-Cache zu bereinigen, werden jetzt korrekt ignoriert, wenn der Festplatten-Cache vollständig deaktiviert ist, wodurch mögliche Enforcer-Treffer behoben werden

* Der Festplatten-Cache wurde behoben, da immer nur kleine Dateien zwischengespeichert wurden

* 68k: Enforcer-Treffer im PNG-Decoder behoben, wenn CyberGraphX nicht verwendet wird



Nochmals vielen Dank an Anthony Hoffman, der Olivers fehlerhaftes A1200-Motherboard persönlich repariert hat, wodurch wir letztendlich die Leistungsprobleme von AmiSSL v4 68060 aufdecken konnten. Dies brachte wiederum die 68060-Optimierungen mit sich und ermöglichte umfangreiche Leistungstests von AmiSSL 4.4 auf echter 68k-Hardware (was mit Emulatoren unmöglich ist).



