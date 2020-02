Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 16.02.2020 - 11:56 by AndreasM



Platoon #5: Speedrun mit viel Nachladen (RetroPlay Live/C64)



Ganz am Anfang geht's nach rechts. Also da rechts... rechts. Das andere rechts. Nur noch ne halbe Stunde (...sterben). Wir hängen immer noch im Dschungel fest und kämpfen verzweifelt gegen die Verzweiflung. Eine Runde üben, willkommen in der Zeitschleife! Der Motivationstrainer tut sein Bestes, das Publikum gibt eifrig Tipps. Der Bossgegner war einmal kurz da, aber die Zeit hat uns gekillt. Okay - wir versuchen's mal mit einem etwas anderen Ansatz zur Gameflow-Optimierung... Hagen und Dennis gegen das Spiel. Laden, Hagen!



http://www.youtube.com/watch?v=oPnu8s2vt_A





Submarine Commander #1: Torpedos scharf machen! (RetroPlay Live/Atari)



Heute tauchen wir für euch ab in die Tiefen eines Atari-Games, bei dem es darum geht, ein U-Boot auf der Jagd durch die Gewässer des zweiten Weltkriegs zu steuern und Beute zu machen. Also die Cartridge rein und ab dafür. Jan übernimmt das Steuer und Dennis klemmt sich an die Tastatur (während Michi und Hagen unsere Live-Zuschauer auf Twitch versorgen). Schnell nochmal an die Tastaturkommandos und schon steht die Echtzeit-Sprachsteuerung auf dem Atari. Wenn jetzt noch die Technik mitspielt...



http://www.youtube.com/watch?v=UbnkJqqjW_8





Historyline #156: Unter Belagerung (RetroPlay Live/Amiga)



Verlieren wird nicht akzeptiert. Lasst den Wookie gewinnen! Wir könnten ihnen auch einfach den Rasen zertreten. Wir suchen die Balance zwischen strategischem Rückzug und taktischem Gegenschlag. Erfolge in kleinen Häppchen - hat jemand einen Tipp zur Motivation unserer Soldaten? Die stolpern grade frisch gestärkt aus unseren Depots. Und dann haben wir schon fast so gut wie beinahe gewonnen. Achtung vor der Flak!



http://www.youtube.com/watch?v=VM6Rg0jkUHY





Der Weltraum. Unendliche Weiten. (Retro ausgepackt #39)



Wir packen mal wieder ein (gekauftes) Konvolut an PC-Spielen aus - und diesmal geht es ab in den Weltraum. Werdet Ihr herausfinden, was die meisten der Spiele gemeinsam haben?



