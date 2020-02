Amiga Future Nachrichten Portal

AmiKit XE 11.2 - kostenloses Gaming-Update Published 12.02.2020 - 23:30 by AndreasM

Eines hat tatsächlich Premiere auf dem Amiga. Es ist ein Action-Rollenspiel namens Diablo (Shareware). Es läßt sich auch in einem Fenster auf der Workbench spielen!



Das Gleiche gilt für Dune II - es kann dank des OpenDUNE-Ports, der auch die Originalversion optimierte, in einem Fenster gespielt werden (beachtet, dass die Originaldateien der Spiele benötigt werden).



Wir haben auch einen DOS-Emulator namens DOSBox, dieser ist in mehreren vorinstallierten Shareware-Spielen wie Prince of Persia 1 & 2, Wolfenstein3D und SuperMario.



Wer Kinder hat, wird Elfie das Einhorn lieben! Wir haben auch eine spezielle Easy Peasy-Version beigefügt.



Das Update enthält auch eine Handvoll wichtiger Software-Updates und Fixes.





Wie aktualisiert man auf V11.2?



Es ist ein Kinderspiel - das Update ist für alle XE-Benutzer kostenlos. Startet einfach das AmiKit XE und das neue Update wird automatisch angezeigt.

Wer noch kein AmiKit XE hat, schaut auf unserer Website. Wer ein älteres AmiKit X hat, gibt es spezielle Upgrade-Optionen!





Webseite:



