GoADF! 2.2 wurde veröffentlicht Published 10.02.2020 - 20:11 by AndreasM



Was ist neu in dieser Version?



- ein neues Antivirus-Modul erkennt alle Viren, die im Image-Bootblock in der XVS-Bibliotheksdatenbank versteckt sind.

- Volle Unterstützung für HFE-Dateien, jetzt können Images für den HxC Floppy Emulator erstellt werden.

- Viele Patches, Verbesserungen und Optimierungen



Diese Software ist Shareware und kann für 30 PLN (~ EUR7) per Paypal registriert werden.



Diese Version ist noch nicht öffentlich (sie wird in Kürze veröffentlicht).

Sie wurde nur registrierten Benutzern zur Verfügung gestellt, danke für die Unterstützung.



