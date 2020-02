Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 09.02.2020 - 11:26 by AndreasM



Platoon #1: Durch den Dschungel von Vietnam (RetroPlay Live/C64)



Platoon von 1987 - ein (noch) original eingeschweißtes Spiel für den Commodore C64. Für euch ausgepackt und durchgezockt (naja, nicht in einer Folge, aber wir arbeiten dran) - live und in Farbe! Wo das Sammlerherz zerspringt, jauchzt der Gamer vor Freude, wenn Dennis das Spiel erstmalig aus der Verpackung holt und das Siegel in unserem Advents-Livestream bricht. Nun aber genug der Worte - rein in den Dschungel und her mit der Action! Mit ein klitzekleinwenig Hilfe...



http://www.youtube.com/watch?v=MQ1YT9rIbX0





Platoon #2: Mit der Waffe durch das Tunnelsystem (RetroPlay Live/C64)



Ein Glück, dass wir keinen Kill-Counter eingerichtet haben - das wäre sonst etwas peinlich geworden. Hagen bleibt beharrlich und kann den Joystick für sich behaupten, während er sich durch das tropische Unterholz kämpft, eine Brücke in die Luft jagt und die Dorfbewohner verunsichert. Ein Glück, dass das Böse grün trägt. Tausend Tode später finden wir sogar die Fackel, um das Tunnelsystem zu erkunden... Von nun an wird alles anders. Und Hagen hat sich warm gespielt.



http://www.youtube.com/watch?v=2pDsj5HGMFI





Historyline #154: Schneller Reparieren! (RetroPlay Live/Amiga)



Drama bei der Infanterie! Wir lenken ab, indem wir auf die Zuschauerfragen eingehen und die künftigen Videos anteasern... Eye of the Beerholder, anyone? Und falls zufällig jemand Giana Sisters für den Amiga übrig haben sollte, würden wir auch davon ein RetroPlay machen. Aber zurück an die Front - unsere Bunker sind schwer unter Beschuss, aber sie halten. Noch.



http://www.youtube.com/watch?v=m7oN9z5rPu4





Akku-Schaden im Amiga 4000 - Amiga-Reparatur-Marathon #3 (Bastel-Ecke #23)



Nach der erfolgreichen CD32-Reparatur wagen wir uns an den Amiga 4000 - und hier kämpfen der Akku auf der Hauptplatine und die SMD-Elkos darum, wer das Board als erstes kaputt machen darf. Während Peter den Rechner demontiert und den Schaden in Augenschein nimmt, versucht Dennis weiter, im Amiga 600 die defekten Leiterbahnen zu ersetzen.



http://www.youtube.com/watch?v=ZQP7kOItz9Y





InfoTime 02/2020: SciFi-Dungeons, U-Boot-Action und Nachschlag zum TheC64



Im Februar gehen wir wieder (ein wenig) live auf Twitch (twitch.virtualdimension.de), spielen dort Historyline und versuchen uns an der C-Programmierung auf dem Amiga. Auf Youtube gibt's neue RetroPlays zu Atari und Amiga, wir packen aus, löten in Amigas, zeigen ein neues Game und beantworten Eure Fragen zum TheC64 Maxi. Viel zu tun also.



http://www.youtube.com/watch?v=Ih2bojA5pJA





Platoon #3: Von der Nacht-Schlacht zum Rage Quit (RetroPlay Live/C64)



Déjà-vu im feuchten Keller. Hagen ist voll im Flow und kämpft mit dem wackeligen Fadenkreuz. Der erste Ausgang ist blockiert, wir müssen uns also weiterhin der Gegner widmen, bis wir die benötigte Ausrüstung zusammen haben und den richtigen Weg nach draußen finden. Da kommt niemand um die Ecke - die Jungs tauchen einfach auf. Tödlich, aber uns kann das nix anhaben. Flares dabei? Dann ab zum Exit! Wo ist Norden? Kann jemand Kompass? Und wer schaut auf die Uhr? Tempo!



http://www.youtube.com/watch?v=EKITYC2Oz_U





Psygnosis, Sierra, LucasArts und mehr (Retro ausgepackt #38)



Konvolute sind eine gute Gelegenheit, die Spiele-Sammlung zum überschaubaren Preis zu erweitern. Wir packen ein Konvolut von Amiga-Spielen aus, das wir zu einem guten Preis erwerben konnten, darunter einige Klassiker von Psygnosis, Sierra und LucasArts.



http://www.youtube.com/watch?v=4AH1ATDeh_8





Platoon #4: Kampf gegen die Uhr (RetroPlay Live/C64)



Nach dem Rage-Quit von Hagen in der letzten Folge übernimmt nun Dennis den Joystick und versucht sich, durch das Dschungellabyrinth zu kämpfen. Stacheldraht, Tretminen und jede Menge schießwütige Guerilla-Kämpfer machen das Vorkommen zu einer echten Herausforderung - in einem erbarmungslosen Wettlauf mit der Uhr. Nein, eine hakelige Steuerung zählt nicht als Argument, Dennis. Und ja, der Stacheldraht lag da vorher schon. Und ja, die Mine hat man gut sehen können. Hagen gibt den Motivator und Dennis rockt. Nüsschen?



http://www.youtube.com/watch?v=yrLF5nTtg-4





Historyline #155: Unsere Front bricht zusammen... (RetroPlay Live/Amiga)



Wir verlieren eine Einheit nach der anderen, der Feind hat noch nicht eine geopfert, kurz gesagt: übel schaut's aus. Aber noch sind wir nicht chancenlos. Wir ziehen uns mal vorsichtig ein bisschen zurück, stopfen die Fußtruppen in den Laster und legen eine Finte. Hagen bekommt schon graue (Bart-)Haare... Aber wir sind noch nicht ganz weg. Hagen, das muss besser werden! Zeit, die Strategie endlich umzusetzen!



http://www.youtube.com/watch?v=tEuqHPH94Gg





Ein düsterer SF-Dungeon-Crawler: Black Dawn Rebirth (Amiga/RetroToday #39)



Eigentlich hätte es nur eine Routine-Mission sein sollen: Der Kontakt zu einer Raumstation ist abgerissen und Fähnrich Bren wird losgeschickt, nach dem Rechten zu sehen. Doch die Gänge der Raumstation sind verwirrend, Türen verschlossen und Feinde laufen umher. Werden wir uns mit Bren in der Station zurecht finden?



