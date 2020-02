Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Inviyya OCS/ECS Demo veröffentlicht Published 05.02.2020 - 23:48 by AndreasM



Unter dem Link



Das Spiel funktioniert auf allen Amiga wenn sie mind. über 1MB Speicher verfügen.



Und nun Daumen drücken das die Release Version bald herauskommt, bis dahin könnt ihr euch mit der Demo austoben. ?



Wer noch mehr vom Spiel sehen möchte sollte sich den 2Stunden Livestream von AmigaBill anschauen



Quelle: Vom kommenden Shoot em Up Inviyya könnt ihr euch ab sofort selbst einen Eindruck machen.Unter dem Link https://tigerskunk.itch.io/inviyya gibt es ab sofort eine 1 Level Demo des Spiels.Das Spiel funktioniert auf allen Amiga wenn sie mind. über 1MB Speicher verfügen.Und nun Daumen drücken das die Release Version bald herauskommt, bis dahin könnt ihr euch mit der Demo austoben. ?Wer noch mehr vom Spiel sehen möchte sollte sich den 2Stunden Livestream von AmigaBill anschauen https://www.twitch.tv/videos/545940855 Quelle: https://www.amiga68k.de

Back to previous page