Scene World: Podcast Episode #83 - Intellivision Published 05.02.2020 - 23:47 by AndreasM

Intellivision war einer der absoluten Pioniere in der Videospielbranche und begann bereits 1979 mit der ursprünglichen Intellivision-Konsole. Jetzt im Jahr 2020 sind sie mit einer neuen Konsole namens Amico zurück, die verspricht, einen Teil des tatsächlichen Spaßes, der Videospiele früher hatten, wieder aufleben zu lassen. AJ und Jörg sprechen mit dem CEO von Intellivision, Tommy Tallarico, und dem europäischen Präsidenten, Hans Ippisch, darüber, wie dies alles begann und wie sie Intellivision in das 21. Jahrhundert bringen.(Interview beginnt bei 7:00) https://sceneworld.org/blog/2020/02/04/ ... ellivision !/

