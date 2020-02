Amiga Future Nachrichten Portal

ZGloom: Eine Open Source Re-Implementierung von Gloom Published 02.02.2020 - 19:04 by osz



GitHub-Projekt: News Source URL: https://github.com/Swizpig/ZGloom

ZGloom ist eine Re-Implementierung des 1995 von Black Magic Software für den Amiga erschienenen First Person Shooters Gloom als Open Source für heutige Rechner. Aktuell liegt das Spiel lediglich als Quellcode vor und muss zunächst kompiliert werden. Entsprechende Hinweise für Windows und Linux dazu werden in der Beschreibung des GitHub-Projektes mitgeliefert. Zu beachten sind hier jedoch die aufgelisteten TODOs, dass sich die Re-Implementierung noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet.GitHub-Projekt: https://github.com/Swizpig/ZGloom https://github.com/Swizpig/ZGloom

