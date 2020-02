Amiga Future Nachrichten Portal

Jump! macht Fortschritte Published 02.02.2020 - 18:47 by osz



Jump! Website: Mitte letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass eine Umsetzung des seit einigen Jahren für Atari und C64 bestehenden Titels Yoomp! nun auch auf dem Amiga realisiert werden soll. Mittlerweile ist auf der Website des Amiga-Projektes ein erstes Demo-Video aufgetaucht, welches eine frühe Version des Spiels in Aktion auf einem Amiga 1200 mit 14 MHz Takt und 4 MB Fast RAM zeigt. Eine Amiga 500 Version ist ebenfalls geplant. Laut aktuellem Stand ist eine erste Veröffentlichung für das dritte Quartal 2020 geplant.Jump! Website: http://www.amigajump.com/

