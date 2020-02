Amiga Future Nachrichten Portal

Open Kick-Off: Ein frühes Kick Off 2 Remake Published 02.02.2020 - 18:31 by osz



Sébastien Sénégas aus Frankreich hat auf GitHub seinen Versuch veröffentlicht Kick Off 2 in Java neu zu schreiben. Das vom Amiga und Atari ST bekannte Fußballspiel, welches aus der Draufsicht gespielt wird, kann derzeit als eine frühe Pre-Release-Version heruntergeladen und getestet werden.GitHub-Projekt: https://github.com/ssenegas/kickoff https://github.com/ssenegas/kickoff

