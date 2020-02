Amiga Future Nachrichten Portal

Neues Textadventure von Stefan Vogt: The Curse of Rabenstein Published 02.02.2020 - 18:22



Stefan Vogt, der mit seinem Textadventure-Titel Hibernated vielleicht einigen bereits bekannt sein dürfte, hat nun zusammen mit Puddle Software einen neuen Textadventure-Titel namens The Curse of Rabenstein veröffentlicht. Noch steht eine digitale Version aus, allerdings kann die physische Version bereits über den poly.play Online-Shop für den Amiga gekauft werden. Käufer erhalten neben der 3,5"-Diskette in einer Kartonbox auch eine achtseitige DIN-A5-Anleitung auf Englisch. Darüber hinaus gibt es einen Sticker, ein DIN A3 Poster sowie eine microSD-Karte mit den Disketten-Images und zusätzlichem Bonusmaterial. Der Preis beträgt 25 EUR zuzüglich Versandkosten.Zum poly.play Online-Shop: https://www.polyplay.xyz/The-Curse-of-R ... 5-Diskette http://amiga-news.de/de/news/AN-2020-02-00006-DE.html

