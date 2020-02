Amiga Future Nachrichten Portal

RedPill 0.7.8 wurde veröffentlicht Published 02.02.2020 - 17:56 by osz



Seit nun mehr fast einem Monat ist die neuste Version 0.7.8 des Spiele-Entwicklungs-Toolkits RedPill verfügbar. Neben den üblichen Bugfixes wurden auch diesmal wieder einige Verbesserungen durchgeführt. Eine detaillierte Liste aller Änderungen und einen Downloadlink gibt es auf der Facebook-Seite des Projektes.Download und weitere Informationen: https://www.facebook.com/groups/redpill ... 409024188/ https://www.facebook.com/groups/redpillgamecreator/permalink/2578870409024188/

