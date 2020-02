Amiga Future Nachrichten Portal

OpenFlops: Open Hardware Floppy Disk Drive emulator/simulator Published 02.02.2020 - 17:46 by osz



OpenFlops ist ein sogenanntes Open Hardware Projekt, welches in Anlehnung an das bekannte Gotek-Laufwerk eine quelloffene Implementierung der Hardware zur Emulation/Simulation von Diskettenlaufwerken darstellt. Damit lassen sie wie schon beim Gotek-Laufwerk Disketten-Images direkt vom USB-Stick am jeweiligen System (zum Beispiel am Amiga) booten bzw. ansprechen. OpenFlops wurde entwickelt, um mit der freien Firmware FlashFloppy zu funktionieren, die auch schon in vielen Gotek-Laufwerken ihre Arbeit verrichten dürfte.Ähnlich wie das Gotek-Laufwerk lässt sich auch OpenFlops in bzw. an einer Vielzahl verschiedener Systemen betreiben. Außerdem soll es eine breite Palette an unterschiedlichen Image-Formatten sowie ein flexibles Track-Layout für sogenannte Raw Sector Images unterstützen. Darüber hinaus soll OpenFlops eine einfachere Realisierung von den am Gotek bekannten Modifikationen ermöglichen bzw. sogar von Haus aus mitbringen (zum Beispiel die Verbindung des Motor-Signals). Wer darüber hinaus das bestehende Gehäuse seines Gotek-Laufwerks weiterverwenden möchte oder eigene, im 3D-Drucker hergestellte Befestigungsmöglichkeiten weiternutzen will, kann das ohne Probleme tun, denn sowohl der Formfaktor wie auch die in der Platine vorgesehenen Befestigungslöcher werden von der Gotek-Platine übernommen.GitHub-Projekt: https://github.com/SukkoPera/OpenFlops https://github.com/SukkoPera/OpenFlops

