Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Horny MIDI Sequencer ist jetzt Open Source Published 02.02.2020 - 16:58 by osz



GitHub-Projekt: News Source URL: https://github.com/timoinutilis/midi-sequencer-amigaos

Timo Kloss hat den Quellcode seines Horny MIDI Sequencers auf GitHub veröffentlicht. Zum Namen heißt es: "Sorry for the name, I was young...". Desweiteren erwähnt er, dass der Code schlecht sei und er daher die Arbeit daran aufgeben müsse. Die Offenlegung geschehe aus historischen und nostalgischen Gründen, schließlich handelt es sich beim Horny MIDI Sequencer um einen sehr alten MIDI Sequencer für AmigaOS, der ursprünglich mit StormC geschrieben und für AmigaOS 4 zu GCC portiert wurde.GitHub-Projekt: https://github.com/timoinutilis/midi-sequencer-amigaos https://github.com/timoinutilis/midi-sequencer-amigaos

Back to previous page