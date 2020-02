Amiga Future Nachrichten Portal

SSHTerm 1.1 veröffentlicht Published 02.02.2020 - 12:41 by AndreasM



Die Implementierung des SSH2-Protokolls basiert auf libssh2 (wie in ssh2-handler) und die Terminalemulation basiert auf libtsm, wobei einige Verbesserungen und Optimierungen an der Aktualisierung sowie in einigen anderen Bereichen vorgenommen wurden.



Voraussetzungen sind ein Computer, auf dem AmigaOS 4.1 Update 6 oder höher und AmiSSL 4.3 ausgeführt werden kann.



Es kann von github heruntergeladen werden, wo auch der aktuelle Quellcode gehostet wird (unter GPL 2.0 Lizenz):



https://github.com/salass00/sshterm/releases



