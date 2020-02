WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Sol Negro - [improved] - (Opera Soft) freeze on several configurations fixed - Info Rolling Thunder - [new] - (U.S. Gold) done by CFOU! - Info Ruff'n'Tumble - [improved] - (Renegade) fixed 68000 incompatibility and joypad detection - Info B.A.T. - [improved] - (UBI-Soft) support for italian version added - Info Ruff'n'Tumble - [improved] - (Renegade) fixed 68000 incompatibility - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de