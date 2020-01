Amiga Future Nachrichten Portal

Published 31.01.2020 - 19:53 by osz



Ende Oktober 2019 haben wir in den Amiga Future News das Spiel Rotator von Psytronik angekündigt. Es handelt sich dabei um ein Arcade-Spiel, bei dem der Spieler ein kleines, rotierendes Gefährt durch verschiedene Level steuert, dabei zahlreiche Diamanten einsammelt und versucht über dem stets steigenden Hochwasser zu bleiben. Für die physische Version läuft der Vorverkauf noch mit 10 % Preisnachlass, allerdings kann inzwischen die digitale Version von Rotator über itch.io für 6,99 USD gekauft werden.Offizielle Rotator Seite von Psytronik: http://www.psytronik.net/newsite/index. ... 21-rotator Zum Digitalen Kauf von Rotator: https://psytronik.itch.io/rotator http://www.psytronik.net/newsite/index.php/amiga/121-rotator

