AmigaOS API (C/C++) Add-On für den Atom Editor Published 31.01.2020 - 19:08 by osz



Atom Editor:

Der Atom Editor ist ein mittlerweile sehr beliebter Code-Editor für Programmiersprachen aller Art, den es für Linux, MacOS und Windows gibt. Er ist vergleichbar mit Sublime Text, kann jedoch kostenlos heruntergeladen werden. Ähnliche wie Sublime Text kann auch Atom mit zusätzlichen Plugins/Add-Ons um weitere Funktionen erweitert werden. Wer nun mit einem Cross-Compiler am PC/Mac für den Amiga entwickelt, kann nun ein Add-On in seinem Atom Editor installieren, welches das Syntax-Highlighting und die Auto-Vervollständigung für die AmigaOS API in C/C++ ermöglicht. Das Add-On wird von Alper Sönmez aus Samsun (Türkei) als GitHub-Projekt bereitgestellt.Atom Editor: https://atom.io/ AmigaOS API Add-On: https://github.com/alpyre/language-amigaos-c https://github.com/alpyre/language-amigaos-c

