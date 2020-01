Amiga Future Nachrichten Portal

AmiBlitz 3.7.3 ist da
Published 31.01.2020



AmiBlitz3 ist eine IDE (Integrated Development Environment) samt Compiler für BASIC-Code. Für den Amiga ist Ende Dezember 2019 Version 3.7.3 erschienen, die kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen mit sich bringt.Download: https://github.com/AmiBlitz/AmiBlitz3 https://github.com/AmiBlitz/AmiBlitz3/releases

