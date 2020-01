Amiga Future Nachrichten Portal

AGABlaster 0.9.70 wurde veröffentlicht Published 31.01.2020 - 18:45 by osz



Vor wenigen Tagen erschien Version 0.9.70 von AGABlaster, einem Video-Player für das Ende der 80er entwickelte CDXL Video-Format. Zu den Neuerungen zählen unter anderem die Möglichkeit der Steuerung (vor, zurück, Pause, Neustart und Lautstärke) über das Keyboard oder die Zentrierung des Videos auf der Y-Achse. Weitere Details und natürlich den aktuellen Download gibt es auf der offiziellen Website.Download und weitere Informationen: http://mschordan.github.io/amiga/agablaster.html http://mschordan.github.io/amiga/agablaster.html

