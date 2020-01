Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Open Source Flickerfixer für Amiga 500/2000 in Arbeit Published 30.01.2020 - 20:50 by osz



Zum GitHub-Projekt: News Source: GitHub

News Source URL: https://github.com/niklasekstrom/flickerfixer

Auf GitHub ist vor wenigen Wochen ein Projekt aufgetaucht, welches einen internen Flickerfixer für den Amiga 500 und Amiga 2000 anvisiert. Das Projekt von Niklas Ekström aus Stockholm (Schweden) befindet sich derzeit noch in Arbeit und basiert derzeit noch auf einer zusätzlichen Prototypen-Platine, die mit einem DE10-Lite FPGA-Chip bestückt ist, der im Austausch mit dem Denise-Chip steht. Im nächsten Schritt sollen der FPGA- und ein SDRAM-Chip auf eine eigenständige Platine gesetzt werden, die später im Inneren eines Amiga 500 oder Amiga 2000 ihren Platz findet.Zum GitHub-Projekt: https://github.com/niklasekstrom/flickerfixer GitHubhttps://github.com/niklasekstrom/flickerfixer

Back to previous page