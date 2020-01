Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RT65B DIY Power Modul für Mean Well RT65-B Schaltnetzteile Published 30.01.2020 - 20:24 by osz



BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Die Arbeit an Schaltnetzteilen sollte nur vorgenommen werden, wenn fundierte Fachkenntnisse vorhanden sind, da eine unsachgemäße oder unvorsichtige Handhabung lebensbedrohlich sein kann!



Zum GitHub-Projekt: News Source: GitHub

News Source URL: https://github.com/blark/rt65b_power_module

Alte Netzteile können zu Stabilitätsproblemen im Betrieb führen, sie bieten teilweise aber auch nicht die erforderliche Leistung, die ein heutzutage aufgerüsteter Amiga benötigt. Einige Amiga-Nutzer setzen daher auf unterschiedliche Ersatzlösungen. Eine dieser Lösungen ist der Einsatz eines preiswerten Mean Well RT65-B Schaltnetzteils. Zusammen mit einem passenden Gehäuse und dem auf GitHub vom User blark veröffentlichten Selbstbauprojekt für ein RT65B Power Modul, lässt sich relativ günstig ein robuster Ersatz für die betagten Amiga-Netzteile zusammenbauen.BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Die Arbeit an Schaltnetzteilen sollte nur vorgenommen werden, wenn fundierte Fachkenntnisse vorhanden sind, da eine unsachgemäße oder unvorsichtige Handhabung lebensbedrohlich sein kann!Zum GitHub-Projekt: https://github.com/blark/rt65b_power_module GitHubhttps://github.com/blark/rt65b_power_module

Back to previous page