Neue Chip RAM Erweiterung für den Amiga 500+ als Selbstbauprojekt Published 30.01.2020 - 19:25 by osz



Zum GitHub-Projekt:

News Source URL: https://github.com/blark/a500plus-chipram-expansion

Der GitHub-Nutzer blark hat ein Projekt auf der Plattform veröffentlicht, welches ein Selbstbauprojekt für eine 1 MB Chip RAM Erweiterung für den Amiga 500+ bereit stellt. Projekte dieser Art gibt es mittlerweile mehrere. Diese Speichererweiterung unterscheidet sich von den anderen aber vor allem durch ihre sehr kompakte Platine (52 mm x 42 mm). Wer nachmisst, stellt fest, dass diese Speichererweiterung somit nicht alle im Trapdoor verfügbaren Pins nutzen kann. Und das ist korrekt und gewollt, denn laut Projekt werden die übrigen Pins ohnehin nur für die Echtzeituhr benötigt, die bei einem Amiga 500+ auf der Hauptplatine sitzt. Benötigt wird also nur ein 40-poliger Anschluss, der nicht nur günstiger sondern auch leichter zu bekommen sein soll.Zum GitHub-Projekt: https://github.com/blark/a500plus-chipram-expansion GitHubhttps://github.com/blark/a500plus-chipram-expansion

