Workbench 2.x Mauszeiger für Windows 10 Published 30.01.2020 - 18:42 by osz



Wer bei seiner alltäglichen Arbeit am Computer auf den Amiga als solchen verzichten muss, der findet es vielleicht ein ganz klein wenig tröstlich, dass er/sie seit einiger Zeit wenigstens beim Interagieren mit dem Windows-GUI etwas Amiga-Feeling aufkommen lassen kann. Das Amiga WB2.0 Cursors Projekt auf GitHub bietet einen Cursor für jeden unter Windows verfügbaren Status an.Zum GitHub-Projekt: https://github.com/sonninnos/Amiga-WB2.0-Cursors GitHubhttps://github.com/sonninnos/Amiga-WB2.0-Cursors

