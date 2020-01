Amiga Future Nachrichten Portal

Ein Gehäuse für die Vampire V4 Standalone aus dem 3D-Drucker
Published 30.01.2020 - 17:58 by osz



Jorgen Bilander aus Stockholm (Schweden) hat auf GitHub ein Projekt veröffentlicht, welches der Vampire V4 Standalone Platine quasi ein Zuhause bieten soll. Das zweiteiligen Gehäuse für den 3D-Druck wurde in DesignSpark Mechanical 4.0 erstellt. Die Maße wurden mittels eines Messschiebers und der Vampire V4 Revision 3C Platine ermittelt. Das Gehäuse bietet eine abgesenkte Fläche für einen entsprechenden Markensticker auf dem Gehäuse und hat drei passende Öffnungen für Amiga 1200 kompatible LEDs.Zum GitHub-Projekt: https://github.com/jbilander/Vampire_V4 ... _Enclosure GitHubhttps://github.com/jbilander/Vampire_V4_Standalone_Enclosure

