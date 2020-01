Amiga Future Nachrichten Portal

ADiffView 1.2 veröffentlicht Published 31.01.2020



Wer programmiert, der kennt das Problem sicherlich: Man hat zwei verschiedene Stände einer Datei und sieht den Unterschied vor lauter Zeilen und Zeichen nicht. Wie praktisch ist da doch ein sogenanntes Diff-Tool, welches einem genau diese Unterschiede aufzeigt. ADfiffView macht das sogar grafisch. Und in der neuen Version wurde das Tool nicht nur um einige Bugs leichter, es zeigt nun in der Differenzansicht auch Zeilennummern an. Außerdem lassen sich die Zeilennummern auf Wunsch nun auch über eine Tooltype-Option deaktivieren.Download: http://aminet.net/package/util/misc/ADiffView Aminet.nethttp://aminet.net/package/util/misc/ADiffView

