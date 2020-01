Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga 35 in Niederlande angekündigt Published 27.01.2020 - 18:31 by AndreasM



Es wird bei diesem Event nicht nur alleine um den Amiga gehen. Der Event soll eine Art Rückblende in die 80er und 90er sein - mit all ihren Computern und Konsolen.

Deswegen auch der Name Flashback 2020 ft. Amiga 35th Anniversary.

Ziel ist es den allegemein Retro-Interessierten einen Einblick in die Amiga Gemeinde zu geben.



Die Veranstalter geben bekannt, das die Veranstaltung vom 27. bis zum 28. Juni 2020 im Media Park in Hilversum bei Amsterdam stattfinden wird.



Der Veranstaltungsort bietet an den zwei Tagen Platz für rund 3.000 Besucher.



In der Ausgabe 143 der Amiga Future, die am 5. Mai 2020 erscheint, findet ihr natürlich noch ein Interview mit dem Veranstalter der Flashback 2020 ft. Amiga 35th Anniversary.



