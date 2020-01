Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Stalker 0.64 und Source verfügbar Published 28.01.2020 - 00:09 by AndreasM



Nach zwei Jahren Demo-Programmierung haben wir begonnen, ein Spiel für den Amiga zu entwickeln. Es wurde vollständig in 68k-Makroassembly geschrieben.

Der Spieler steuert einen 3D-vorgerenderten Roboter in einem Labyrinth einer Raumstation. Die Bausteine der Raumstation können umstrukturiert werden.



Der Quellcode wurde in Engine- und Gameplay-Teile unterteilt.



http://www.intuitivecomputers.eu/works/stalker.html Intuitive Computer schreiben:Nach zwei Jahren Demo-Programmierung haben wir begonnen, ein Spiel für den Amiga zu entwickeln. Es wurde vollständig in 68k-Makroassembly geschrieben.Der Spieler steuert einen 3D-vorgerenderten Roboter in einem Labyrinth einer Raumstation. Die Bausteine der Raumstation können umstrukturiert werden.Der Quellcode wurde in Engine- und Gameplay-Teile unterteilt.

Back to previous page