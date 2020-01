Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

MorphOS: Videntium Picta 2.10 veröffentlicht Published 26.01.2020 - 13:29 by AndreasM



* Anzeigen / Bearbeiten des Bildes: Speichern oder Ändern des Formats, Drehen, Spiegeln, Drehen, Ändern der Größe in Prozent oder Pixel, Schärfen des Bildes.

* Zoom, Spezialzoom 1x-2x-4x mit der dritten Maustaste.

* Die Datei löschen, umbenennen, kopieren, verschieben.

* Extras: Verzeichnis erstellen, Bildschirmfoto.

* Speichern / Konvertieren in verschiedenen Formaten: gif, bmp, png, lbm, jpg, jpeg2000, tiff.

* Ein Bild mit zwei Methoden packen: Normal oder Passwortschutz mit Winzip AES-256-Verschlüsselung. Hinweis: Das Programm komprimiert keine Ordner oder mehrere Bilder.





Vindentium Picta zeigt derzeit diese Multimedia-Formate an:



* jpg, png, gif, lbm, bmp, auf native Weise.

* svg, jp2 (jpeg 2000), tiff, pcx, mit dem hollywood? Plugins.



Verfügbar in den folgenden Sprachen: Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch.





Neue Funktionen v2.10 (26. Januar 2020):



* Einige Fehler behoben.

* Routine verbessert, um die Bilder im Fensterprogramm anzuzeigen.

* Größe des Programmfensters speichern.

* Code optimiert.



https://www.morguesoft.eu Videntium Picta (von lateinischen Worten Picture Viewer) ist eine Freeware und Portables Bildbetrachterprogramm, das mit Hollywood erstellt wurde und zeigt fast alle Bildformate an.* Anzeigen / Bearbeiten des Bildes: Speichern oder Ändern des Formats, Drehen, Spiegeln, Drehen, Ändern der Größe in Prozent oder Pixel, Schärfen des Bildes.* Zoom, Spezialzoom 1x-2x-4x mit der dritten Maustaste.* Die Datei löschen, umbenennen, kopieren, verschieben.* Extras: Verzeichnis erstellen, Bildschirmfoto.* Speichern / Konvertieren in verschiedenen Formaten: gif, bmp, png, lbm, jpg, jpeg2000, tiff.* Ein Bild mit zwei Methoden packen: Normal oder Passwortschutz mit Winzip AES-256-Verschlüsselung. Hinweis: Das Programm komprimiert keine Ordner oder mehrere Bilder.Vindentium Picta zeigt derzeit diese Multimedia-Formate an:* jpg, png, gif, lbm, bmp, auf native Weise.* svg, jp2 (jpeg 2000), tiff, pcx, mit dem hollywood? Plugins.Verfügbar in den folgenden Sprachen: Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch.Neue Funktionen v2.10 (26. Januar 2020):* Einige Fehler behoben.* Routine verbessert, um die Bilder im Fensterprogramm anzuzeigen.* Größe des Programmfensters speichern.* Code optimiert.

Back to previous page