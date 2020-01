Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RetroPlay: Neue Videos online Published 26.01.2020 - 13:15 by AndreasM



Bard's Tale #36: Hexenkönig des Todes (RetroPlay/Amiga)



Zum Eildreck? Jup, so oder so ähnlich, und zwar per Teleport. Auf geht's... Und dazu geht's weiter mit 80er Jahre Markengedöhns... Beam me up, Scotty! Rein, raus, zwischendurch noch ein bisschen Pelz organisiert und schon können die Steel Buddies wieder eintauchen in die Dunkelheit, um sich nach einer kleinen Odyssee (muhaha!) dem Bossgegner zu stellen. Hauptquest - yeah! Wird das Unterfangen wohl von Erfolg gekrönt sein??



http://www.youtube.com/watch?v=77zxVsrZGi4





Mit der Handkante durch den Paket-Stapel (Die Outtakes #20)



Heute bei den Outtakes: Strahlender Enthusiasmus, blendende Herrlichkeit und schmerzhafter Gesang



http://www.youtube.com/watch?v=PIG-KgSwMDM





Bard's Tale #37: Auf zu Harkyns Schloss! (RetroPlay/Amiga)



Wir lösen uns von den Nebenquests und folgen mal dem Hauptplot - ab ins Schloss, das Auge abgeben, das wir uns in der letzten Folge teuer erkämpft haben. Erstmal die Mannschaft wieder komplettieren und Kram verkloppen, wappnen und re-energetisieren. Und dann schlagen wir den Weg nach Klein-Neuschwanstein ein und uns durch die Stadt. Wäre ja gelacht... Fallen-Annekdoten aus Markus' Privatkeller verkürzen uns die Wartezeit zum Wächterdrachen.



http://www.youtube.com/watch?v=nynycUzqnRU





Historyline #153: Taktik vs. Strategie (RetroPlay Live/Amiga)



Aus der Historie haben wir gelernt, dass ständiges Aufstehen-und-auf-den-Feind-Zustürmen nur selten von Erfolg gekrönt war. Ohne Produktionsmöglichkeit müssen wir behutsam vorgehen und uns taktisch positionieren. Immerhin können wir reparieren, wenn wir es im Notfall rechtzeitig ins Depot schaffen. Und da wir ja live streamen: abspeichern hat sich immer wieder als nützlich erwiesen.



http://www.youtube.com/watch?v=98lajizEXUQ Virtual Dimension schreibt:Bard's Tale #36: Hexenkönig des Todes (RetroPlay/Amiga)Zum Eildreck? Jup, so oder so ähnlich, und zwar per Teleport. Auf geht's... Und dazu geht's weiter mit 80er Jahre Markengedöhns... Beam me up, Scotty! Rein, raus, zwischendurch noch ein bisschen Pelz organisiert und schon können die Steel Buddies wieder eintauchen in die Dunkelheit, um sich nach einer kleinen Odyssee (muhaha!) dem Bossgegner zu stellen. Hauptquest - yeah! Wird das Unterfangen wohl von Erfolg gekrönt sein??Mit der Handkante durch den Paket-Stapel (Die Outtakes #20)Heute bei den Outtakes: Strahlender Enthusiasmus, blendende Herrlichkeit und schmerzhafter GesangBard's Tale #37: Auf zu Harkyns Schloss! (RetroPlay/Amiga)Wir lösen uns von den Nebenquests und folgen mal dem Hauptplot - ab ins Schloss, das Auge abgeben, das wir uns in der letzten Folge teuer erkämpft haben. Erstmal die Mannschaft wieder komplettieren und Kram verkloppen, wappnen und re-energetisieren. Und dann schlagen wir den Weg nach Klein-Neuschwanstein ein und uns durch die Stadt. Wäre ja gelacht... Fallen-Annekdoten aus Markus' Privatkeller verkürzen uns die Wartezeit zum Wächterdrachen.Historyline #153: Taktik vs. Strategie (RetroPlay Live/Amiga)Aus der Historie haben wir gelernt, dass ständiges Aufstehen-und-auf-den-Feind-Zustürmen nur selten von Erfolg gekrönt war. Ohne Produktionsmöglichkeit müssen wir behutsam vorgehen und uns taktisch positionieren. Immerhin können wir reparieren, wenn wir es im Notfall rechtzeitig ins Depot schaffen. Und da wir ja live streamen: abspeichern hat sich immer wieder als nützlich erwiesen.

Back to previous page