Kein SimpleMail Update zu Weihnachten? Published 24.01.2020 - 00:21 by AndreasM







http://simplemail.sourceforge.net Letztes Weihnachten gab es zum ersten mal seit vielen Jahren kein Update zu dem bekannten email-Programm SimpleMail. http://www.amiganews.de hat beim Programmierer nachgefragt und folgende Antwort erhalten:Ja. Es gibt jeden Tag eine kleine Änderung. Aktuell aber hauptsächlich nicht Amiga-spezifisch. Die Änderungen sind so klein, dass sich das Weihnachtsupdate auf Amiga-Seite nicht wirklich gelohnt hätte. Das ist hauptsächlich damit zu begründen, dass mir die Zeit fehlt, größere Änderungen einzubauen. Meine Ziel ist es, SimpleMail selbst wieder zu nutzen, was dann letztlich auch der Amiga-Version zu Gute kommt.Aktuell arbeite tatsächlich nur ich an dem Code. Das wird aber nicht so schnell aufgegeben, es geht nur sehr schleppend voran. Eine Prognose, wann es ein Update geben wird, kann ich leider nicht geben.

