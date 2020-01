Amiga Future Nachrichten Portal

Kultmags: Drei Bücher, von 4 Autoren Published 21.01.2020 - 15:34 by AndreasM



Wie bereits vorangekündigt, das heurige Jahr wird Bücherlastig!



Die drei Neuzugänge sind:



Breuer, Markus - AMIGA-2000-Buch

Kost, Rudi - Word für Windows 1.1 - Das Kompendium

Gerhardt, Hans H. - Schneider PC: MS-DOS 3.2



Markus Breuer gab mir bereits vor längerer Zeit die Erlaubnis, seine damaligen Bücher hier kostenfrei einstellen zu dürfen.



Von Herrn Rudi Kost erhielt ich die Erlaubnis vor ein paar Wochen und von ihm werden noch so einige Bücher heuer kommen!

S

chwierig war es bei Herrn Hans H. Gerhardt, denn über diese Person findet man sehr wenig im Internet! In der Realität gibt es ihn nämlich gar nicht. Es ist/war ein Pseudonym für den tatsächlichen Autor Hans C. Nieder, welcher nach einer Buchveröffentlichung, unter seinem realen Namen, ständig auf seine Bücher angesprochen wurde, wodurch dies seinen "normalen" Beruf beeinträchtigte.



Dies führte dazu, dass er sämtliche Bücher danach unter diversen Pseudonymen veröffentlichte. Ich erhielt von Herrn Nieder die Erlaubnis, sämtliche seiner Bücher hier digital bereitstellen zu dürfen.



Hiermit möchte ich mich nochmals sehr herzlich bei den Autoren bedanken, für das Vertrauen in dieses Projekt und euch wünsche ich viel Spaß beim Lesen der Bücher.



