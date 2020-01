Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RetroPlay: Neue Videos online Published 19.01.2020 - 12:03 by AndreasM



Bard's Tale #34: Unermüdliches Singen (RetroPlay/Amiga)



Hurra, wir leben noch! Nach einem kleinen Zwischenspiel sind wir alle super dabei, der nächste Level ist in weiter Ferne und wir beginnen mal in der Stadt und sortieren unsere Ausrüstung. Was kostet die Welt? Ausgestattet mit vier Feuerhörnern und einer teuer zurückgekauften Lyra der nimmertrockenen Kehle sind wir bestens gewappnet für die nächsten Abenteuer. Die Zauberer im zweiten Bildungsweg bekommen noch ein paar neue Sprüche eingetragen und dann geht's auf in Richtung Mörderböse Action!



http://www.youtube.com/watch?v=S77YQycIs6g





Bard's Tale #35: Verlaufen! (RetroPlay/Amiga)



Die Mächtigkeit von Klingen zu evaluieren stellt uns vor eine kleine Herausforderung, aber wer wären wir, wenn wir nicht einfach alles ausprobieren würden? Kleiner Ausflug nach Hollywood inklusive... Also Konzentration - zweiter Level, diesmal vielleicht ohne sich zu verlaufen. (?) Neues Merchandise: Coole Socken! Und passend dazu einen männlichen Fleece-Pulli für Hagen, mit der Heckenschere im Gebüsch. Irgendwie driften wir ziemlich ab...



http://www.youtube.com/watch?v=_FE38q0tIhQ





Historyline #152: Live on Tape (RetroPlay Live/Amiga)



Für unser erstes "RetroPlay Live" haben wir uns nichts Geringeres vorgenommen, als die komplette nächste Mission in einem Ruck zu stemmen. Live, vor euren Augen. Für euch. Wir lassen uns überraschen und haben von der Mission, die auf uns wartet, noch gar keine Ahnung. Hauptsache Spaß, Live und in Farbe! Mit einem neuen Grabenpanzer auf Seiten der Franzosen... Und wir können nicht versprechen, nicht zu singen!



http://www.youtube.com/watch?v=Y6PIaTnUwFg





TheC64 Maxi - Der große Vergleich (Virtuelle Welten)



Mit dem "TheC64 Maxi" kann man jetzt endlich wieder einen C64 mit funktionierender Tastatur ganz regulär im Laden kaufen, am modernen Fernseher anschließen und direkt loszocken. Außerdem kann man mit einem USB-Stick sehr einfach eigene Software zusätzlich zu den 64 vorinstallierten Spielen laden.

Wir schauen uns den Rechner im Detail an, zeigen die Ausstattung und die Bedienung und vergleichen Gehäuse, Hardware und die Latenzen zwischen dem Nachbau und dem Original-C64.



http://www.youtube.com/watch?v=NymhFoIa2AQ Virtual Dimension schreibt:Bard's Tale #34: Unermüdliches Singen (RetroPlay/Amiga)Hurra, wir leben noch! Nach einem kleinen Zwischenspiel sind wir alle super dabei, der nächste Level ist in weiter Ferne und wir beginnen mal in der Stadt und sortieren unsere Ausrüstung. Was kostet die Welt? Ausgestattet mit vier Feuerhörnern und einer teuer zurückgekauften Lyra der nimmertrockenen Kehle sind wir bestens gewappnet für die nächsten Abenteuer. Die Zauberer im zweiten Bildungsweg bekommen noch ein paar neue Sprüche eingetragen und dann geht's auf in Richtung Mörderböse Action!Bard's Tale #35: Verlaufen! (RetroPlay/Amiga)Die Mächtigkeit von Klingen zu evaluieren stellt uns vor eine kleine Herausforderung, aber wer wären wir, wenn wir nicht einfach alles ausprobieren würden? Kleiner Ausflug nach Hollywood inklusive... Also Konzentration - zweiter Level, diesmal vielleicht ohne sich zu verlaufen. (?) Neues Merchandise: Coole Socken! Und passend dazu einen männlichen Fleece-Pulli für Hagen, mit der Heckenschere im Gebüsch. Irgendwie driften wir ziemlich ab...Historyline #152: Live on Tape (RetroPlay Live/Amiga)Für unser erstes "RetroPlay Live" haben wir uns nichts Geringeres vorgenommen, als die komplette nächste Mission in einem Ruck zu stemmen. Live, vor euren Augen. Für euch. Wir lassen uns überraschen und haben von der Mission, die auf uns wartet, noch gar keine Ahnung. Hauptsache Spaß, Live und in Farbe! Mit einem neuen Grabenpanzer auf Seiten der Franzosen... Und wir können nicht versprechen, nicht zu singen!TheC64 Maxi - Der große Vergleich (Virtuelle Welten)Mit dem "TheC64 Maxi" kann man jetzt endlich wieder einen C64 mit funktionierender Tastatur ganz regulär im Laden kaufen, am modernen Fernseher anschließen und direkt loszocken. Außerdem kann man mit einem USB-Stick sehr einfach eigene Software zusätzlich zu den 64 vorinstallierten Spielen laden.Wir schauen uns den Rechner im Detail an, zeigen die Ausstattung und die Bedienung und vergleichen Gehäuse, Hardware und die Latenzen zwischen dem Nachbau und dem Original-C64.

Back to previous page