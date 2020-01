Amiga Future Nachrichten Portal

MorphOS: Grimorium PDF 2.10 veröffentlicht Published 13.01.2020 - 00:42 by AndreasM



Ein portables, leichtes und schnelles Programm.



Programmiert mit Hollywood für Windows-Systeme, MorphOS 2.x-3.x, AmigaOS3.5-3.9 und AmigaOS4.x.



http://www.morguesoft.eu Grimorium PDF ist ein kleines Programm zum Öffnen von Dokumenten im PDF-Format, mit dem kleinere Dateien wie Rechnungen, Quittungen, Blaupausen usw., die in diesem Format erstellt wurden, gelesen und auch kleine Buchstaben sogar in ein Grafikformaten (jpg, lbm, bmp, png, gif) exportiert werden können

